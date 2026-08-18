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'आकर हमारे शव ले जाओ', मुंबई में पत्नी-बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने वाले नौसैनिक ने किया था मां को मैसेज

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 03:52 PM (IST)

मुंबई में एक भारतीय नौसेना के नाविक ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने अपनी मां को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा था।

बीते शनिवार को मुंबई में नौसैनिक, उनकी पत्नी और दो बच्चों के मिले थे शव।

बीते शनिवार को मुंबई में नौसैनिक, उनकी पत्नी और दो बच्चों के मिले थे शव।

HighLights

  1. मुंबई में नेवी नाविक ने पत्नी-बच्चों की हत्या कर आत्महत्या की।

  2. मरने से पहले मां को व्हाट्सएप पर भेजा था 'शव ले जाओ' मैसेज।

  3. पारिवारिक, वित्तीय समस्याओं के कारण उठाया यह खौफनाक कदम।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में अपने घर पर पत्नी और दो बच्चों के साथ मृत पाए गए भारतीय नौसेना के एक नाविक ने कथित तौर पर अपने परिवार के सदस्यों की हत्या करने के बाद अपनी मां को मैसेज किया था।

शनिवार को दक्षिण मुंबई के नेवी नगर इलाके में 30 साल के नाविक पूरनमल शंभूलाल मेहरा अपने सरकारी क्वार्टर में फंदे से लटके हुए पाए गए। उनकी 28 साल की पत्नी ओमा, तीन साल का बेटा यश और दो महीने का बच्चा बिस्तर पर मृत पाए गए। शुरुआती जांच से पता चलता है कि उन्होंने पहले उन्हें जहर दिया और फिर खुदकुशी कर ली।

रात 11 बजे व्हाट्सएप पर किया मैसेज

संदिग्ध मर्डर-सुसाइड से पहले मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले मेहरा ने 14 अगस्त की रात करीब 11 बजे अपनी मां को व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। सूत्रों के मुताबिक, मैसेज में लिखा था, "आओ और हमारी लाशें ले जाओ।" अगली सुबह जब उनकी मां ने मैसेज पढ़ा तो वह घबरा गईं और उनके मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश की।

जब उन्होंने बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया तो उनके पिता शंभूलाल मेहरा ने नेवी कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद वे तुरंत फ्लैट पर पहुंचे और वहां उनके शव मिले।

मरने से पहले फोन फॉर्मेट किया

इस घटना को अंजाम देने से पहले मेहरा ने अपना और अपनी पत्नी का मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था, जिससे जांच करने वाले और भी उलझन में पड़ गए। पुलिस अब डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है।

जांच से यह भी पता चला है कि वह परिवार और पैसों से जुड़ी गंभीर परेशानियों से जूझ रहे थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। शुरुआती जांच से पता चलता है कि मेहरा और ओमा की शादी को चार साल हो चुके थे और अक्सर उनके बीच झगड़े होते थे।

सूत्रों के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले उनके पिता मुंबई आए थे और उन्हें और उनके परिवार को घर वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सूत्रों ने बताया कि इसके कुछ दिनों बाद फोन पर दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई थी।

जांच करने वाले अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जान देने से पहले मेहरा ने अपने परिवार को असल में कौन सा पदार्थ या जहर दिया था। वे अभी फाइनल मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

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