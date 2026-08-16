मुंबई के नेवी नगर में नौसैनिक का शव फंदे से लटका मिला, पत्नी और दो बच्चों की भी मौत; सुसाइड का शक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के नेवी नगर में भारतीय नौसेना के एक नाविक और उसके दो बच्चों (उम्र दो महीने और तीन साल) के शव उनके घर पर मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आशंका है कि नाविक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घर के अंदर दोनों बच्चों के शव भी मिले। पुलिस को शक है कि बच्चों की मौत जहर खाने या दिए जाने की वजह से हो सकती है। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही चलेगा।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटनास्थल से फोरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जांचकर्ता परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संबंधित गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं ताकि मौत से जुड़ी घटनाओं के क्रम का पता लगाया जा सके।