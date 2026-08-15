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महाराष्ट्र: अमरावती के एक हॉस्टल में भूतों की अफवाह, 600 से ज्यादा स्टूडेंस घर लौटे

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 05:01 PM (IST)

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के डोमा ट्राइबल आश्रम स्कूल में भूत-प्रेत की अफवाहों के चलते 608 छात्र-छात्राएं हॉस्टल छोड़कर घर चले गए।

एआई से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

एआई से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. अमरावती हॉस्टल में भूत की अफवाहों से छात्र भयभीत।

  2. 608 छात्र-छात्राएं हॉस्टल छोड़कर अपने घर लौटे।

  3. मनोचिकित्सक ने इसे 'सिवियर हिस्टीरिया' का मामला बताया।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक सरकारी आदिवासी हॉस्टल से जुड़ी अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां हॉस्टल में भूत और आत्माओं से जुड़ी अफवाहें फैलने के बाद 608 छात्र-छात्राएं अचानक हॉस्टल छोड़कर अपने घर चले गए।

बता दें कि यह घटना अमरावती के डोमा ट्राइबल आश्रम स्कूल की है। कुछ छात्र-छात्राओं का दावा था कि उन्हें रात के समय हॉस्टल परिसर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं।

किस तरह की आवाजें?

बच्चों के अनुसार, उन्हें रात को घुंघरुओं की आवाज, अजीब हंसी और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। इस हॉस्टल में कुल 608 छात्र रहते थे, जिनमें 263 लड़के और 345 लड़कियां शामिल थीं। अफवाहें फैलने के बाद डर के कारण सभी बच्चे अपने घर लौट गए।

स्कूल प्रशासन ने क्या कदम उठाया?

बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। स्कूल के हेडमास्टर संजय चौधरी ने बताया कि कई लड़कियों ने रात में अजीब आवाजें सुनने की शिकायत की थी।

स्थिति को संभालते हुए प्रशासन ने कुछ छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया और उनका मनोचिकित्सक से चेकअप करवाया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चों के इस तरह के लक्षण 'सिवियर हिस्टीरिया' एक मानसिक स्थिति (जिसमें लोग डर या तनाव के कारण असामान्य व्यवहार करते हैं) से जुड़े हो सकते हैं।