डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की कथित तस्वीर फाड़ने का विवाद गुरुवार को और बढ़ गया। मुंबई में शिवसेना (उद्धव गुट) के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर शाइना एनसी के खिलाफ प्रदर्शन किया।

कार्यकर्ताओं ने शाइना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनकारी दादर स्थित 'सेना भवन' के बाहर जमा हुए और शायना के खिलाफ नारेबाजी की। दादर का सेना भवन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) का मुख्यालय है।

पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया एक अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिसर के बाहर भारी बल तैनात किया था।

क्यों हुआ विरोध प्रदर्शन यह विरोध प्रदर्शन उस घटना के एक दिन बाद हुआ, जिसमें शाइना ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब में सावरकर के जिक्र का विरोध करते हुए कथित तौर पर बालासाहेब ठाकरे की फोटो फाड़ दी थी। बाद में उन्हें एहसास होने पर तुरंत फोटो अंदर रख दी और एक दिन बाद गुरुवार को माफी भी मांग ली थी।