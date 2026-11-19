डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई से एक ऐसा भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने महानगरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छेड़ दी है।

एक बुजुर्ग महिला जो करीब 40 सालों से अकेली रह रही थी, उनका निधन हो गया। इस दौरान उनकी बेटियां या परिवार का कोई करीबी सदस्य उनके पास मौजूद नहीं था। अब सोसाइटी के पड़ोसी उनके परिजनों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं।

40 साल से मुंबई में रह रही थीं ललिता कृष्णमूर्ति मृतक महिला की पहचान ललिता कृष्णमूर्ति के रूप में हुई है। वे मूल रूप से चेन्नई की रहने वालीं थीं और करीब 40 साल से मुंबई में अकेली रह रहीं थीं। बीते 13 नवंबर को उनका निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद बिल्डिंग के पड़ोसियों ने ही मानवता दिखाते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं।

परिवारों की तलाश में अखबार में छपवाया नोटिस जब काफी कोशिशों के बावजूद ललिता कृष्णमूर्ति की बेटियों और अन्य रिश्तेदारों का कोई सुराग नहीं मिला, तो पड़ोसियों ने एक अखबार में पब्लिक नोटिस प्रकाशित करवाया। नोटिस में संपर्क विवरण साझा करते हुए विनम्र करते हुए लिखा था, 'हम उनके बच्चों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे उनके बारे में पता हो, हमसे संपर्क करने का विनम्र अनुरोध करते हैं।' सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी अखबार में छपे इस नोटिस की तस्वीर अब सोशल साइट X पर तेजी से वायरल हो रही है। 'X' यूजर किशोर सुब्रमण्यम ने बताया कि उन्होंने नोटिस में दिए गए नंबरों में से एक पर संपर्क किया था।