डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध रूप से बीफ बेचने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए 58 वर्षीय एक आरोपित की मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि 24 नवंबर को पूर्वी उपनगर गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां प्रतिबंधित मांस की अवैध बिक्री हो रही थी। इसी मामले में असगरअली मोहम्मद यामीन कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था।

कुरैशी और उसके दो साथियों अनवर और रहमत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को कुरैशी जेल परिसर के अंदर मृत पाया गया। उन्होंने कहा कि एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की है।