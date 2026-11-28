आर्थर रोड जेल में बीफ बेचने के आरोपी की मौत, मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी जांच
मुंबई की आर्थर रोड जेल में अवैध रूप से बीफ बेचने के आरोप में गिरफ्तार 58 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।
HighLights
अवैध बीफ बिक्री आरोपित की आर्थर रोड जेल में हुई मौत।
58 वर्षीय असगरअली मोहम्मद यामीन कुरैशी की हिरासत में मौत।
शुरुआती जांच में मौत का कारण पुरानी बीमारियां, उम्र बताई गई।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध रूप से बीफ बेचने के आरोप में इस हफ्ते की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए 58 वर्षीय एक आरोपित की मुंबई के आर्थर रोड जेल के अंदर मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि 24 नवंबर को पूर्वी उपनगर गोवंडी के शिवाजी नगर इलाके में पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां प्रतिबंधित मांस की अवैध बिक्री हो रही थी। इसी मामले में असगरअली मोहम्मद यामीन कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था।
कुरैशी और उसके दो साथियों अनवर और रहमत को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को कुरैशी जेल परिसर के अंदर मृत पाया गया। उन्होंने कहा कि एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की है।
मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी जांच
हिरासत में हुई मौत के प्रोटोकॉल के अनुसार, मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि मौत का कारण संभवतः पहले से मौजूद बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा थी और वजन भी बहुत अधिक था। शरीर पर चोट या मानसिक प्रताड़ना का कोई निशान नहीं मिला है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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