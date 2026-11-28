विशाल श्रेष्ठ, जागरण, कोलकाता। दौड़ते कदम ऐसे लड़खड़ाए कि जिंदगी ही दांव पर लग गई। ब्रेन ट्यूमर ने बिस्तर पर ला दिया। चेन्नई के अस्पताल में 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले बेहद जटिल आपरेशन के बाद जिंदगी तो बच गई, लेकिन दौड़ने की ताकत छिन चुकी थी। लगा, मैराथन का सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बर्द्धमान जिले के छोटे से शहर रानीगंज की श्यामली सिंह इससे उबरकर जिंदगी की मैराथन जीत गईं।

डेढ़ साल तक शरीर को साधा और फिर उसी राह पर लौट आईं, जहां उनके सपने दौड़ते हैं। बीमारी से उबरने के बाद 2024 में मुंबई मैराथन में इंडिया एलीट श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल कर उन्होंने साबित किया कि हौसले बुलंद हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं। श्यामली अब 30 नवंबर को होने वाले जेबीजी कोलकाता मैराथन में भाग लेंगी।

27 साल की श्यामली के लिए दौड़ना सिर्फ खेल नहीं, जिंदगी को जीने का तरीका है। स्कूल के दिनों में दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे उनके सपनों का रास्ता बन गया। 2013 में पहली बार तत्कालीन इलाहाबाद मैराथन में उतरीं तो पहली ही कोशिश में तीसरा स्थान हासिल किया। 2020 में श्यामली को अचानक ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित होने का पता चला। पति और कोच संतोष सिंह का साथ संबल बना। धीरे-धीरे उन्होंने फिर अभ्यास शुरू किया। श्यामली अब तक 40 से अधिक फुल मैराथन में हिस्सा ले चुकी हैं।