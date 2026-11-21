डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के काशीगांव में 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। लड़की की महिला मित्र ने उसे पार्टी के बहाने से बुलाया और दो पुरुषों ने उसके साथ गैंगरेप किया।

इस मामले में आरोप है कि आरोपियों ने लड़की को जबरन शराब पिलाई और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। काशीगांव पुलिस ने लड़की की उस सहेली समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सभी आरोपियों की तलाश कर रही है।