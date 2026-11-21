डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दीवाली के दौरान शहर में बढ़े वायु प्रदूषण को लेकर चिंताजनक बताया। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि शहर में शोर में भी काफी बढ़ोतरी हुई है।

कोर्ट पटाखों पर लगे प्रतिबंध को और बढ़ाने पर भी विचार किया है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग असंवेदनशील बने रहते हैं और उनमें सिविक सेंस (नागरिक बोध) की कमी रहती है, तो वे केवल तय जगहों पर ही सामूहिक रूप से पटाखे जलाने की अनुमति देंगे।

शहर को प्रदूषण मुक्त करने का एकमात्र उपाय कोर्ट ने कहा कि शहर को प्रदूषण से मुक्त करने का यही एकमात्र उपाय है। हम प्रदूषण से जूझ रहे हैं। इसके अलावा वाहनों और उद्योगों से भी प्रदूषण होता है। हमें शहर को रहने लायक बनाना है। दूसरों का स्वास्थ्य हमारी मुख्य प्राथमिकता है।

लोग नहीं बदल रहे रवैया बेंच ने अगस्त से ही सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के कई आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना रवैया न बदलने का मन बना लिया है।

कड़े होंगे आदेश कोर्ट ने कहा कि शहर के लाखों नागरिकों के व्यापक हित में हमें कुछ कड़े आदेश देने होंगे। रात तीन बजे तक भारी शोर प्रदूषण था। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा, और इसका एकमात्र तरीका शहर में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है।

दीवाली के दिन 300 से ज्यादा जगहों पर लगी आग दीवाली के दौरान मुंबई में आग लगने की 300 से अधिक घटनाओं की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा जश्न नहीं मनाया जा सकता जिससे लोगों और संपत्ति को नुकसान पहुंचे। कोर्ट ने कहा कि दीवाली के दौरान प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा था। बुजुर्ग नागरिकों का क्या होता होगा? हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है।