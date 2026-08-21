महाराष्ट्र: पहाड़ से कूदकर आत्महत्या करने के लिए अड़ा बेटा, बचाने की कोशिश में मां-बाप ने भी गंवाई जान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है।यहां एक 18 साल के युवक ने आत्महत्या के मकसद से पहाड़ी से नीचे छलांग लगा दी।

उसे बचाने की कोशिश में उसके पिता भी नीचे गिर गए। बेटे और पति को खोता हुआ देख मां ने भी पहाड़ी से कूद कर जान दे दी।

तीन घंटे तक चली इस मुश्किल स्थिति के दौरान, जब माता-पिता और अन्य लोग उस युवक को किनारे से दूर आने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया।