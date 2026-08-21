मुंबई: कुर्ला-ट्रॉम्बे रूट पर रेलवे की ओवरहेड तारों पर गिरी क्रेन, 8 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के कुर्ला में शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। जहां क्रेन से JCB मशीन उठाकर शिफ्टिंग की जा रही थी, इस दौरान क्रेन अनियंत्रित होकर निर्माण स्थल से रेलवे के ओएचई (ऑटोमैटिक हेल्थ इक्विपमेंट) पर गिर गई। इस हादसे में 8 लोगों के घायल होने की खबर है।

घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। क्रेन गिरने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया।

अधिकारियों के अनुसार, क्रेन गिरने से यहां आठ लोग घायल हो गए और ट्रॉम्बे रूट पर मालगाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) की एक क्रेन पास के ही एक वर्क साइट से कुर्ला और ट्रॉम्बे के बीच ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) पर गिर गई। हालांकि, इससे ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि यह मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए बनी लाइन है।

कब की है घटना? यह हादसा रात के करीब 2:30 बजे कुर्ला और ट्रॉम्बे के बीच कुरैशी नगर इलाके में हुआ। जहां निर्माण कार्य के दौरान क्रेन के जरिए जेसीबी मशीन को दूसरी शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान जेसीबी को उठाकर ले जा रही क्रेन अनियंत्रित होकर पलट गई और पास से गुजर रहे रेलवे ट्रैक और ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन के तारों पर जा गिरी।

आठ लोग घायल इस घटना में कुल आठ लोग घायल हुए। छह घायलों को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया, भर्ती सभी छह घायल व्यक्तियों की हालत स्थिर है। वहीं दो घायलों को कुर्ला भाभा अस्पताल ले जाया गया है। जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।