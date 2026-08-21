'किन्नर' बनकर सिर पर हाथ रखा, पानी छिड़का और फिर... मुंबई में एयरहोस्टेस के साथ दरिंदगी की पूरी कहानी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई में 25 वर्षीय एयरहोस्टेस के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को किन्नर बताकर और महिला के बीमार पति को काले जादू से ठीक करने का झांसा देकर उसके फ्लैट में प्रवेश किया।

पुलिस ने आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अनिल शिंदे के रूप में की है, जिसे एफआईआर दर्ज होने के महज चार घंटे के भीतर कलवा की एक झुग्गी से गिरफ्तार कर लिया गया। झांसा देकर घर में प्रवेश कर वारदात को दिया अंजाम पुलिस के अनुसार, यह वारदात मंगलवार दोपहर 12:20 से 12:50 बजे के बीच हुई। आरोपी अनिल शिंदे किन्नर के वेश में सुरक्षा गार्ड का भरोसा जीतकर इमारत में दाखिल हुआ और कई दरवाजे खटखटाए।

तीसरी मंजिल पर जब पीड़ित महिला ने दरवाजा खोला, तो आरोपी ने दावा किया कि वह बुरी नजर उतार सकता है और अस्पताल में भर्ती उसके पति को ठीक कर सकता है। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उस पर पानी छिड़का और उसके सिर पर हाथ रखकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने शोर मचाया, तो आरोपी उससे 200 रुपये लेकर फरार हो गया, जो महिला ने सम्मोहन के प्रभाव में आकर दिए थे।

100 से अधिक CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तारी महिला द्वारा मंगलवार रात करीब 11 बजे शिकायत दर्ज कराने के बाद, पुलिस उपायुक्त दत्ता नलवडे के मार्गदर्शन में वरिष्ठ निरीक्षक ए.एस. सावंत, निरीक्षक सुशांत बंदगर और उप-निरीक्षक संदीप पाटिल की टीम का गठन किया गया।