महाराष्ट्र: बुलढाणा में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, कई गाड़ियों की टक्कर में 4 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के बुलढाणा में आज शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दुसारबिद के पास समृद्धि एक्सप्रेसवे पर मुंबई की ओर जाने वाले रास्ते में सीमेंट से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से कई वाहनों की आपस में टक्कर हो गई।

इस हादसे में करीब 18 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और चार लोग घायल हो गए। इस घटना के कारण करीब चार घंटे तक यातायात बाधित रहा और भारी ट्रैफिक जाम लग गया। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा सीमेंट से भरा ट्रक दुसारबिद टोल प्लाजा के पास पलटा, जिसके बाद पीछे आ रहे वाहन धीमे होकर रुक गए। इसी दौरान पीछे से आ रहा एक और ट्रक रुके हुए वाहनों से जा टकराया, जिससे कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं।

इस हादसे में चार से पांच वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें कई यात्री कारें भी शामिल थीं। कुछ यात्री क्षतिग्रस्त वाहनों के अंदर फंस गए थे। स्थानीय लोगों और हाईवे पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया और फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। चार घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के पूर्व मंत्री राजेश टोपे, जो एक्सप्रेसवे से नागपुर से जालना जा रहे थे, भी मौके पर पहुंच गए। टोपे बचाव कार्य में शामिल हुए, उन्होंने फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों के लिए चिकित्सा सहायता का प्रबंध किया।