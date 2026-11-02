महाराष्ट्र: ठाणे में हैलोवीन पार्टी के दौरान पुलिस का छापा, शराब और प्रतिबंधित ई-सिगरेट के साथ पकड़े गए 70 युवा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने 31 अक्टूबर की देर रात येऊर स्थित एक बंगले में चल रही हैलोवीन पार्टी पर अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और अन्य सामग्री जब्त की है।

मामले में प्रतिबंधित ई-सिगरेट के इस्तेमाल, नाबालिगों की मौजूदगी और वन विभाग के कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने जैसे गंभीर आरोपों की जांच की जा रही है। 70 से ज्यादा युवक-युवतियां थे मौजूद यह पार्टी आश्रम रोड स्थित लायन पार्क इलाके में सुरेश गडा नामक व्यक्ति के बंगले पर आयोजित की गई थी। जानकारी के अनुसार, इस पार्टी में 70 से अधिक युवक-युवतियां शामिल हुए थे। आयोजकों ने पार्टी में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 1500 की एंट्री फीस वसूली थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात यह औचक कार्रवाई की और मौके पर भारी भीड़ को पाया। पुलिस के अनुसार, पार्टी में शराब पीने के साथ-साथ भारत में प्रतिबंधित ई-सिगरेट का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। जांच अधिकारियों को संदेह है कि पार्टी में शामिल कुछ लोग नाबालिग भी थे। इसके चलते सभी उपस्थित लोगों की मेडिकल जांच कराई जा रही है।

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नाबालिगों ने भी नशीले पदार्थों का सेवन किया था। बंगले के मालिक और पार्टी आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। वन विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप इस मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन कर गाड़ियों को येऊर इलाके में प्रवेश दिलाने के लिए एक आयोजक ने चेक पोस्ट पर वन विभाग के कर्मचारियों को ₹6,000 की रिश्वत दी थी।

हालांकि, यह आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है और पुलिस तथा वन विभाग दोनों इसकी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में अब तक बंगले के मालिक, आयोजकों या संबंधित वन कर्मचारियों का कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।

इस रेड के बाद येऊर के शांत वन और रिहायशी इलाके में देर रात होने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी इस इलाके में देर रात तक चलने वाले डीजे, पार्टियों और हुक्का पार्लरों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है।