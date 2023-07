Maharashtra News महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि समृद्धि राजमार्ग (Samruddhi-Mahamarg Expressway) पर बस दुर्घटना का कारण सड़क निर्माण नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हादसे में मरने वालों के शवों की पहचान डीएनए परीक्षण से की जाएगी ताकि उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जा सके। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि बस ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

Buldhana Bus Accident: 'समृद्धि राजमार्ग पर बस दुर्घटना का कारण सड़क निर्माण नहीं', देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई

Your browser does not support the audio element.

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में हुए हादसे में 25 यात्रियों की मौत के बाद उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान वह अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्धि राजमार्ग पर बस दुर्घटना का कारण सड़क निर्माण नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हादसे में मरने वालों के शवों की पहचान डीएनए परीक्षण से की जाएगी ताकि उन्हें उनके परिवारों को सौंपा जा सके। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर हुआ हादसा उल्लेखनीय है कि आज तड़के सुबह समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस-वे पर बुलढाणा में पुणे जा रही एक बस में आग लगने से तीन बच्चों सहित कुल 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। 33 लोगों को लेकर बस ने यवतमाल से अपनी यात्रा शुरू की थी। हादसे में बचे ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि रात करीब 1 बजकर 35 मिनट पर बस का टायर फट गया और एक्सप्रेसवे पर एक खंभे से टकरा गई, जिससे वह पलट गई। पुलिस ने बताया कि इससे बस के डीजल टैंक को नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई। हालांकि, दुर्घटना का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। बस ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, 'बस ड्राइवर और कंडक्टर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।'पुलिस के मुताबिक, बस में कुल 33 लोग सवार थे, जो पुणे जा रही थी। बस मालिक वीरेंद्र दरना ने भी बताया कि टायर फटने से हादसा हुआ है। दुर्घटना में जीवित बचे एक व्यक्ति, योगेश रामदास गवई ने जलते हुए वाहन से बचने के अनुभव को याद करते हुए कहा, 'मैं नागपुर से औरंगाबाद के लिए विदर्भ ट्रैवल्स की बस में चढ़ा। समृद्धि पर दुर्घटना के तुरंत बाद बस पलट गई और उसमें आग लग गई। बस में धमाका होते ही तीन से चार लोग खिड़की तोड़कर भाग निकले।' मुआवजे की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और मरने वालों के परिवार को 2 लाख और 5 लाख रुपये के मुआवजे देने की घोषणा की है।

Edited By: Nidhi Avinash