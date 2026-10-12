महाराष्ट्र: कसारा घाट में बाइक पर पलटा कंटेनर, 24 घंटे तक नीचे ही दबे रहे दंपती के शव

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर कसारा घाट के पास एक भीषण सड़क हादसे में एक दंपती की मौत हो गई। कंटेनर ट्रक पलटने के कारण दोनों भारी मलबे के नीचे दब गए, जिसकी वजह से करीब 24 घंटे तक किसी को उनके दबे होने की भनक तक नहीं लगी।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। लगभग 50-55 वर्ष की उम्र के जालिंदर भगत और अनुसया भगत घोटी से कसारा एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान मुंबई की ओर जा रहे एक कंटेनर ट्रक का टायर अचानक फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पर ही पलट गया। हादसे में ट्रक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

24 घंटे तक किसी को नहीं चला पता हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची राहत टीम और पुलिस को केवल पलटा हुआ कंटेनर दिखाई दिया। ट्रक में भारी सामान लदा होने और उसके पूरी तरह बाइक के ऊपर गिर जाने के कारण नीचे दबे दंपती या उनकी बाइक पर किसी का ध्यान नहीं गया।

भारी वजन की वजह से क्रेन से कंटेनर को तुरंत नहीं उठाया जा सका और पहले उसका सामान खाली करना पड़ा। शनिवार को जब क्रेन की मदद से कंटेनर को हटाया गया, तब जाकर नीचे दबे दंपती के शव और उनकी क्षतिग्रस्त बाइक बरामद हुई।

परिजनों की तलाश का दर्दनाक अंत इधर, शुक्रवार से ही लापता दंपती की तलाश में उनके परिजन दिन-रात जुटे रहे। शनिवार को जब उन्हें कसारा घाट में पलटे ट्रक के नीचे से दो शव मिलने की सूचना मिली, तब जाकर उनकी तलाश इस दुखद मोड़ पर खत्म हुई।