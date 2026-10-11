महाराष्ट्र: बीड़ में मवेशियों से भरे वाहन और टिपर ट्रक की टक्कर, दो सगे भाइयों की मौत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में रविवार को टिपर ट्रक और पशुओं को ले जा रही एक पिकअप वैन में भीषण टक्कर हो गई, इस हादसे में दो भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे मंजरसुम्बा-अम्बाजोगाई रोड पर बाराद चौराहे के पास हुआ, जो कैज तहसील में जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि टिपर ट्रक मंजरसुम्बा की ओर जा रहा था, तभी उसकी टक्कर अम्बाजोगाई जा रही एक पिकअप वैन से हो गई, जिसमें पशु लदे हुए थे। इस हादसे में पिकअप वैन सवार आरिफ शौकत कुरैशी (20) और हनीफ शौकत कुरैशी (23) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टिपर में सवार अमोल खंडारे (30) और पप्पू यादव (25) गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का बीड सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।