डिजिटल डेस्क, बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां चोरी के शक में चार लोगों ने दो व्यक्तियों को ट्रैक्टर से बांधकर पाइप से बुरी तरह पीटा। मारपीट में एक 38 साल के व्यक्ति की मौत हो गई और उसका दोस्त बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में नेकनूर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना रविवार दोपहर बीड तहसील के वांगांव में हुई थी।

दो व्यक्तियों को ट्रैक्टर से बांधकर पीटा पुलिस के अनुसार, पीड़ित संभाजी विश्वनाथ सरुक और हर्ष विकास जाधव जो धाराशिव जिले की वाशी तहसील के नंदगांव के रहने वाले हैं मुकदम अशोक कागडे की एक पुरानी टू व्हीलर देखने के लिए आए थे।

अधिकारी ने बताया कि कागडे के घर पर चार लोगों को शक हुआ कि इन दोनों ने 50000 रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चुराया है। इसके बाद, उन्होंने कथित तौर पर सरुक को ट्रैक्टर के हल से और जाधव को उसके ड्रॉबार से बांध दिया। फिर उन्होंने दोनों को पाइप से बुरी तरह पीटा। जब सरुक बेहोश हो गया, तो आरोपी मौके से फरार हो गए।