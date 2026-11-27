डिजिटल डेस्क, ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे में आवारा कुत्ते से बचने के लिए भाग रहे 18 साल के युवक की संभवत: हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। बदलापुर कस्बे में गुरुवार को युवक दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था।

कुत्ते ने जब उसे दौड़ाया तो वह बचने के लिए पास की दुकान की ओर भागा, तभी गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। कुत्ते से बचने के दौरान आया हार्ट अटैक बदलापुर ग्रामीण अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि युवक की तीन साल पहले बाईपास सर्जरी हुई थी। कुत्ते के पीछा करने से उसे जो सदमा लगा, शायद उसी वजह से उसे जानलेवा हार्ट अटैक आ गया।