बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा साहिल वाकोडे सुसाइड केस का मामला, परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग﻿

डिजिटल डेस्क, मुंबई। IIT बॉम्बे के बीटेक सेकेंड ईयर के छात्र साहिल वाकोडे की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। 18 सितंबर को जान गंवाने वाले 20 साल के साहिल के माता-पिता ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए CBI या SIT को सौंपने की गुहार लगाई है।

साथ ही साहिल के माता-पिता ने 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम' के तहत गठित विशेष अदालत में भी अर्जी दाखिल कर पूरी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। याचिका में जातिगत उत्पीड़न का आरोप साहिल के माता पिता ने हाई कोर्ट में याचिक दायर करते हुए आरोप लगाया है कि उनके बेटे ने जातिगत अपमान और प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की। याचिका में कहा गया है कि पवई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य धाराओं में केस तो दर्ज किया। लेकिन जांच उस गंभीरता से नहीं की गई जिसकी जरूरत थी। परिजनों ने मांग की है कि जांच की निगरानी किसी सेवानिवृ्त न्यायधीश द्वारा कराई जाए।

माता-पिता ने याचिका में यह भी बताया कि जब साहिल को हॉस्टल का कमरा मिला था, तब वह वहां डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाना चाहता था। हालांकि रूममेट्स ने उसे यह कहकर रोक दिया कि इससे उसे जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। विवाद से बचने के लिए परिवार ने भी उसे तस्वीर न लगाने की सलाह दी थी। सबूतों को सुरक्षित रखने की अपील हाई कोर्ट में दायर याचिका में माता-पिता ने संस्थान को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि उस दिन के सभी CCTV फुटेज सुरक्षित रखे जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि उस दिन जो छात्र या फैकल्टी सदस्य मौजूद थे, उन पर कोई दबाव न डाला जाए।