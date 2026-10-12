IIT Bombay Recruitment 2026: आईआईटी बॉम्बे में काउंसलर पदों पर हो रही भर्ती, इस डेट तक भरा जा सकता है फॉर्म

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), बॉम्बे में काउंसलर के रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे इसमें शामिल होने के लिए गूगल फॉर्म भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी ने न्यूनतम 55 फीसदी अंकों/ ग्रेड के साथ एमएससी/ एमए डिग्री इन साइकोलॉजी/ क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन/ काउंसिलिंग या सोशल साइकोलॉजी किया हो।

इसके साथ ही स्टूडेंट्स काउंसलर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास 2 वर्ष एवं सीनियर काउंसलर पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। उम्मीदवार की उम्र 45 साल से अधिक न हो।

चयन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए चयन योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इंटरव्यू 12 से 18 अक्टूबर 2026 तक संपन्न होंगे। मुंबई से बाहर के उम्मीदवारों के लिए इंटरव्यू ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थान की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।