डिजिटल डेस्क, मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के कभी पारिवारिक घर और अपराध के मुख्य केंद्र रहे मुंबई के भिंडी बाजार स्थित 'हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना' के बचे-खुचे हिस्सों को गिराने की तैयारी BMC ने कर ली है।

हालांकि BMC की इस कार्रवाई से पहले सियासी घमासान शुरू हो गया है। स्थानीय निवासियों, कांग्रेस और AIMIM नेताओं ने इसे वक्फ बोर्ड की मस्जिद बताते हुए कार्रवाई का विरोध किया है और बुलडोजर रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

16 नवंबर को जारी हुआ नोटिस नगर निकाय ने 16 नवंबर को एक नया विध्वंस नोटिस जारी किया। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर बने 'प्रार्थना स्थल' (प्रेयर हॉल) का इस्तेमाल करने वालों से कहा गया है कि वे किसी दूसरी जगह चले जाएं, ताकि सड़क चौड़ी करने के काम के लिए इस खतरनाक ढांचे को हटाया जा सके।

दाऊद इब्राहिम से जुड़े इस ढांचे के आखिरी हिस्सों को गिराने के कदम ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस वजह से, कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए BMC को बैठकें करनी पड़ीं। विपक्ष का आरोप: '140 साल पुरानी मस्जिद पर गैर-कानूनी कार्रवाई' नगर प्रशासन द्वारा ग्राउंड फ्लोर की जगह को 'प्रार्थना स्थल' बताए जाने पर विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है। AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के स्टे ऑर्डर के बावजूद यह नोटिस जारी करना पूरी तरह गैर कानूनी है। उन्होंने दावा किया कि यह 140 साल पुरानी मस्जिद है और इसे सिर्फ मस्जिद होने की वजह से निशाना नहीं बनाया जा सकता। पठान ने कानूनी पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय मांगा है। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने आरोप लगाया है कि BMC और एक ट्रस्ट ने मिलकर इस ढांचे को गिराने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के रोक के आदेश के बावजूद बिना 7 या 15 दिन का उचित नोटिस दिए एकतरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि मामला अभी वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है।

इसी इमारत में रची गई थी 1993 मुंबई धमाकों की साजिश भिंडी बाजार की यह इमारत 1980 के दशक तक दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह के लिए एक शुरुआती ठिकाने और तस्करी के माल को छिपाने के केंद्र के रूप में इस्तेमाल होती थी।

1986 में भारत से फरार होने से पहले दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार इसी मुसाफिरखाना की दूसरी मंजिल पर रहता था। यहीं पर दाऊद का निजी कमरा और दफ्तर था, जहां 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों की साजिश रची गई थी।