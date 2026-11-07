मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के किसानों संग मनाई दीवाली, गांव वालों के साथ ही रुकेंगे सीएम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर जिले की नरखेड़ तहसील के लोहारी सावंगा गांव में किसानों के साथ दीवाली मना रहे हैं।

गांव वालों के साथ ही रुकेंगे मुख्यमंत्री

आज शाम गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस आज रात्रि में किसान रामभाऊ बालपांडे के घर पर रुकेंगे और कल सुबह ग्रामीणों से संवाद करेंगे।