Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के किसानों संग मनाई दीवाली, गांव वालों के साथ ही रुकेंगे सीएम

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Published: Sat, 07 Nov 2026 10:39 PM (GMT+05:30)Updated: Sat, 07 Nov 2026 10:41 PM (GMT+05:30)

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर जिले के लोहारी सावंगा गांव में किसानों के साथ दीवाली मना रहे हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के साथ मनाई दीपावली (जागरण)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के साथ मनाई दीपावली (जागरण)

HighLights

  1. मुख्यमंत्री फडणवीस ने लोहारी सावंगा गांव में किसानों संग मनाई दीपावली।

  2. किसान रामभाऊ बालपांडे के घर रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री।

  3. किसानों को कर्जमाफी और सूखे से राहत उपायों की जानकारी दी।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर जिले की नरखेड़ तहसील के लोहारी सावंगा गांव में किसानों के साथ दीवाली मना रहे हैं।

CM Devendra Fadnavis (2)

गांव वालों के साथ ही रुकेंगे मुख्यमंत्री

आज शाम गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका बड़े उत्साह और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री फडणवीस आज रात्रि में किसान रामभाऊ बालपांडे के घर पर रुकेंगे और कल सुबह ग्रामीणों से संवाद करेंगे।

CM Devendra Fadnavis

गांव पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री श्री फडणवीस राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की सामूहिक प्रार्थना में शामिल हुए।

CM Devendra Fadnavis (4)

इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद करते हुए सरकार द्वारा की जा रही कर्जमाफी, सूखे के मद्देनजर दी जा रही अग्रिम सहायता सहित विभिन्न उपायों की जानकारी दी। साथ ही किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी।

CM Devendra Fadnavis (3)

यह भी पढ़ें- आईएस आतंकी साजिश मामले में डॉक्टर को छह साल की कठोर कारावास, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।