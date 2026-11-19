डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को गिराने की कार्रवाई गुरुवार सुबह शुरू की गई। BMC की टीम ने बुलडोजर और भारी मशीनों के साथ इमारत को गिराने का काम शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है।

यह मुसाफिरखाना कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके परिवार का ठिकाना हुआ करता था। इसे गिराने की कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। जेसीबी मशीन की मदद से मशीन मुसाफिरखाना को ध्वस्त करने का काम किया गया। मशीनों की मदद से भी टूटे हुए हिस्सों को हटाया जा रहा है। लेकिन कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही इस पर रोक लगा दी गई।

भारी सुरक्षा के बीच शुरू हुई थी कार्रवाई समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बीएमसी अधिकारियों ने कहा, 'भिंडी बाजार क्षेत्र में पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना भवन को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया।'

हालांकि,बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के मुसाफिरखाने को तोड़ने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। होई कोर्ट ने बुधवार तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और BMC के वकील से कई सवाल किए गए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके सामने दो अलग-अलग मामलों की बात रखी जा रही है और तथ्यों को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए।