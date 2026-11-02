उमरिया के जंगल में मिला तेंदुए का शव, पास में मृत गाय भी मिली; शिकार को लेकर बाघ से संघर्ष की आशंका

डिजिटल डेस्क, उमरिया। उमरिया जिले के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में एक तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई। रविवार देर शाम कांचोदर बीट के अमहाईधार स्थित आरएफ-233 क्षेत्र में तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। घटनास्थल के पास ही गाय का शव भी पड़ा था। मौके पर बाघ के पगमार्ग मिलने से आशंका जताई जा रही है कि गाय के शिकार को लेकर तेंदुए और बाघ के बीच संघर्ष हुआ होगा। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

वन विभाग के अनुसार, मृत तेंदुए की उम्र करीब सात से 10 वर्ष के बीच आंकी गई है। घटनास्थल पर गाय का आधा खाया हुआ शव भी मिला है। इसके अलावा आसपास बाघ के पगमार्ग पाए गए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर बाघ और तेंदुए के बीच संघर्ष की आशंका को बल मिला है।