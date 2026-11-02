चीता के शिकार में दो सगे भाई गिरफ्तार, मुरैना से STF ने बरामद की लाइसेंसी बंदूक

डिजिटल डेस्क, श्योपुर। कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकले 19 माह के चीता के शिकार के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अनुसार, दोनों आरोपियों ने शिकार के लिए अपनी लाइसेंसी दोनाली टोपीदार भरमार बंदूक का इस्तेमाल किया था। मुरैना के जंगल से बंदूक बरामद कर ली गई है।

मोबाइल लोकेशन से आरोपियों तक पहुंची एसटीएफ बता दें कि 25 अक्टूबर को श्योपुर वनमंडल के विजयपुर वन परिक्षेत्र के नितनवास इलाके के जंगल में चीता घायल मिला था। सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके शरीर से बंदूक के निकले छर्रे निकले। इससे शिकार की पुष्टि हो गई। राज्य शासन द्वारा गठित एसटीएफ ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर पड़ताल की तो 31 अक्टूबर को मुरैना के नवलपुरा-बेहरारा निवासी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया।