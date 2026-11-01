उमरिया में कोयले से भरा ट्रक खाई में पलटा, 40 टन कोयले के नीचे दबा खलासी; 9 घंटे बाद निकाला

डिजिटल डेस्क, उमरिया। उमरिया में कोयले से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का केबिन नीचे की ओर दब गया और उसका डाला ऊपर उठकर खड़ा हो गया। डाले में भरा 40 टन से अधिक कोयला सीधे केबिन पर आ गिरा। इससे चालक और खलासी अंदर ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। चालक को करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद निकाल लिया गया, जबकि खलासी को बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम को नौ घंटे लग गए।

केबिन पर पलट गया कोयले का पूरा ढेर जानकारी के अनुसार, ट्रक शहडोल से कोयला लेकर कटनी की ओर जा रहा था। शनिवार-रविवार की दरमियानी रात घोरचत्र नदी से ठीक पहले चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे खाईनुमा जगह में जा गिरा और केबिन के बल खड़ा हो गया। ट्रक का डाला ऊपर उठ गया, जबकि उसमें भरा पूरा कोयला केबिन पर आ गया। चालक भगवान दास और खलासी राजाराम वाहन में फंस गए।

दो घंटे में निकला चालक, खलासी को बचाने में लगे नौ घंटे हादसे की सूचना पर पुलिस ने क्रेन की मदद से रेस्क्यू शुरू कराया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद चालक भगवान दास को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद खलासी राजाराम को निकालने का अभियान शुरू हुआ।