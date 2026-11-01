इंदौर में फिल्मी अंदाज में युवक को भतीजे संग किया अगवा, खदान में बंधक बनाकर डंडों से पीटा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में नौकरी पर जा रहे एक युवक और उसके भतीजे को रास्ते में रोककर अगवा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बाइक सवार बदमाश दोनों को जबरन नीलगिरी परिसर की एक खदान में ले गए और वहां बंधक बनाकर डंडों से बेरहमी से पिटाई की। आरोपितों ने युवक का मोबाइल तोड़ दिया और पर्स व अंगूठी भी छीन ली। पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कॉलेज के सामने बाइक रोकी, ले गए खदान पुलिस के अनुसार, घटना तिल्लोर खुर्द स्थित शिवाजी राव कदम कॉलेज के सामने हुई। बिहाड़िया निवासी ऋतिक उर्फ रुद्रसिंह पटेल ने कुणाल उर्फ टीटू गुर्जर निवासी दूधिया, अनुज गुर्जर और रोहित चौधरी निवासी तिल्लौर बामन टेकरी सहित उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

ऋतिक ने पुलिस को बताया कि वह एक चाय कंपनी में नौकरी करता है। शनिवार को वह अपने भतीजे अभिषेक पटेल के साथ बाइक से ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान कॉलेज के सामने दो बाइकों पर आए कुणाल और उसके साथियों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोपितों ने उनसे रितिक यादव के बारे में पूछताछ शुरू कर दी।

युवती को बुलाने की जिद, इन्कार पर की मारपीट शिकायत के मुताबिक, रितिक यादव कुछ दिन पहले बिहाड़िया से एक युवती के साथ लापता हो गया था। आरोपितों को संदेह था कि रितिक यादव और ऋतिक उर्फ रुद्रसिंह के बीच बातचीत होती है। इसी शक के आधार पर वे दोनों चाचा-भतीजे को नीलगिरी परिसर में स्थित खदान में ले गए।