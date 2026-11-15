एमपी स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बने जबलपुर के शैलेन्द्र वर्मा, ग्वालियर के जितेन्द्र शर्मा को 3 वोट से हराया; प्रतिभा वालिया उपाध्यक्ष निर्वाचित

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल को नया नेतृत्व मिल गया है। रविवार को हुए पदाधिकारियों के चुनाव में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने कड़े मुकाबले में ग्वालियर के अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा को तीन मतों से शिकस्त दी। वर्मा को 14 वोट मिले, जबकि शर्मा के पक्ष में 11 सदस्यों ने मतदान किया।

उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने बाजी मारी। उन्होंने जबलपुर के मनीष तिवारी को तीन मतों से पराजित किया। वालिया को 14 और तिवारी को 11 वोट प्राप्त हुए। वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर ग्वालियर के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने जीत दर्ज की। उन्होंने सिंगरौली की अन्नू पटेल को महज एक वोट के अंतर से हराया। मिश्रा को 13, जबकि पटेल को 12 मत मिले।

पहली बार मतदान से चुने गए पदाधिकारी इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों का चयन केवल हाथ उठाकर सहमति जताने की परंपरा से नहीं, बल्कि बाकायदा मतदान के जरिए किया गया। परिषद के सभी 25 निर्वाचित सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।