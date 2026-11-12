बाहर गार्ड तैनात, अंदर 12 करोड़ के जेवर साफ! कटनी में ज्वेलरी शोरूम की दीवार में सेंध लगाकर सनसनीखेज चोरी

डिजिटल डेस्क, कटनी। प्रदेश के कटनी में बदमाशों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए करोड़ों रुपये की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। माधवनगर थाना क्षेत्र के बरगवां मुख्य मार्ग स्थित किसना ज्वेलर्स शोरूम को निशाना बनाकर चोर करीब 12 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के आभूषण लेकर फरार हो गए।

बदमाशों ने शोरूम के पीछे पहाड़ी की ओर से दीवार में सेंध लगाई और अंदर दाखिल होकर वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि शोरूम के बाहर गार्ड तैनात थे, लेकिन उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी।

सिलेंडर-कटर से काटी दीवार जानकारी के मुताबिक, बरगवां मुख्य मार्ग पर बजाज और अग्रवाल परिवार द्वारा किसना ज्वेलर्स शोरूम का संचालन किया जाता है। रात में शोरूम बंद होने के बाद सुरक्षा गार्ड बाहर तैनात थे। इसी दौरान बदमाशों ने पीछे की तरफ मौजूद पहाड़ी और खुली खदान का फायदा उठाया।

बताया जा रहा है कि सुबह करीब चार बजे बदमाश पहाड़ी की ओर से शोरूम के पीछे पहुंचे। यहां दीवार में छेद कर अंदर घुसने का रास्ता बनाया। मौके पर सेंधमारी में इस्तेमाल किए गए सिलेंडर, कटर और अन्य उपकरण भी मिले हैं। चोर शोरूम में रखे कीमती आभूषण समेटकर फरार हो गए।

सुबह शोरूम खुला तो खाली मिले ज्वेलरी काउंटर चोरी की वारदात का पता सुबह करीब 11 बजे चला, जब शोरूम संचालक और कर्मचारी दुकान खोलने पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। शोरूम से लगभग पूरी ज्वेलरी गायब थी। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। करीब 12 करोड़ रुपये के आभूषण चोरी होने की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।