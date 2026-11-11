जबलपुर में प्रधान आरक्षक ने सरकारी आवास में लगाई फांसी, पारिवारिक विवाद में जान देने की आशंका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने अपने सरकारी आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार देर रात की है। मृतक की पहचान 56 वर्षीय सुरेश चौधरी के रूप में हुई है। वे रांझी थाने में पदस्थ थे और सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सरकारी आवास में अकेले रहते थे।

सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायमी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। सुबह से बंद था आवास का दरवाजा सीएसपी सोनू कुर्मी ने बताया कि मंगलवार रात सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शासकीय आवास में रहने वाले सुरेश चौधरी सुबह से घर के अंदर हैं। पड़ोस में रहने वाले साथी पुलिसकर्मी ने रात को दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और परिजनों को सूचना दी गई।