शहडोल में बहन के साथ बरामदे में सो रही किशोरी को उठा ले गया तेंदुआ, 300 मीटर दूर झाड़ियों में मिला क्षत-विक्षत शव

डिजिटल डेस्क, शहडोल। प्रदेश के शहडोल जिले में तेंदुए के हमले की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर के बरामदे में अपनी बहन के साथ सो रही किशोरी को तेंदुआ दबे पांव उठाकर ले गया। कुछ देर बाद घर से करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में उसका क्षत-विक्षत शव मिला। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम हमलावर तेंदुए की तलाश में जुटी है।

घटना ब्यौहारी थाना क्षेत्र के तगावर गांव के बिजाहरा टोला की है। मृतका की पहचान सरस्वती सिंह गोंड के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार तड़के जब परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे, तभी तेंदुआ घर में घुस आया और किशोरी को उठाकर ले गया।

बहन की नींद खुली तो बिस्तर से गायब थी किशोरी जानकारी के अनुसार सरस्वती अपनी बहन के साथ घर की परछी यानी बरामदे में सो रही थी। उसकी मां घर के अंदर बने कमरे में सोई हुई थीं। बताया गया कि घर में दरवाजा नहीं लगा था। इसी का फायदा उठाकर तेंदुआ घर के भीतर दाखिल हुआ और सरस्वती को अपने साथ ले गया।

कुछ देर बाद साथ सो रही बहन की नींद खुली तो सरस्वती बिस्तर पर नहीं मिली। उसने तुरंत मां को जगाया। इसके बाद मां और बेटी ने आसपास उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान घर से कुछ दूरी पर उसका कंबल मिला। इसके बाद करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में किशोरी का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ।

सुबह चार बजे पुलिस को दी सूचना घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सुबह करीब चार बजे ब्यौहारी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और वन विभाग को भी जानकारी दी।