नरसिंहपुर: मिड-डे मील में परोसी खीर-पूरी खाने से 45 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। नरसिंहपुर विकासखंड की शासकीय माध्यमिक शाला में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मध्याह्न भोजन में खीर-पूरी खाते ही बच्चे उल्टियां करने लगे। विद्यालय में एकता स्वसहायता समूह द्वारा भोजन बनाकर परोसा जाता है। आरोप है कि समूह द्वारा गांव के एक कार्यक्रम से लाया गया 2 दिन पुराना गुथा हुआ आटा इस्तेमाल कर पूरियां बनाई गई थीं।

पूरियों का स्वाद खराब, आ रही थी दुर्गंध दोपहर 1:30 बजे जैसे ही बच्चों ने खाना शुरू किया, तो उन्हें स्वाद अजीब लगा। बच्चों की शिकायत पर प्रधान पाठक गणेशदत्त बादल ने भोजन चखा, तो पूरियों से खटास और दुर्गंध आ रही थी। इसके कुछ ही मिनटों बाद बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। प्रधान पाठक द्वारा आपत्ति जताने पर समूह के सदस्यों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रधान पाठक ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और उपलब्ध साधनों व एंबुलेंस की मदद से बच्चों को जिला अस्पताल भिजवाया।