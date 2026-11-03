दमोह में घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा में बच्चों ने घुमाई चाबी, वाहन पलटने से नीचे दबा साढ़े तीन साल का मासूम; मौत

डिजिटल डेस्क, दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक छोटी सी लापरवाही ने परिवार की खुशियां छीन लीं। हिंडोरिया थाना क्षेत्र के सुरखी उमरिया गांव में घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा में खेलते समय बच्चों ने चाबी घुमा दी। वाहन अचानक चालू होकर आगे बढ़ा और अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में उसके नीचे दबने से साढ़े तीन साल के मासूम अजीत अहिरवार की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी देवेंद्र अहिरवार का बेटा अजीत घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा में लगी चाबी पर एक बच्चे का हाथ चला गया। चाबी घूमते ही ई-रिक्शा चालू हो गया और अचानक आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वाहन पलट गया और अजीत उसके नीचे दब गया।