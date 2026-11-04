शहडोल में भीषण सड़क हादसा: यात्रियों से भरी बस खड़े माल वाहन में घुसी, 30 घायल; 10 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, शहडोल। प्रदेश के शहडोल जिले में बुधवार सुबह यात्रियों से भरी बस भीषण हादसे का शिकार हो गई। ब्यौहारी थाना क्षेत्र में शहडोल-रीवा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े माल वाहन में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में करीब 30 यात्री घायल हुए हैं। इनमें स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 10 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

दुर्घटना के बाद बस में सवार यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। कई यात्री घायल अवस्था में बस के अंदर फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। टीहकी यात्री प्रतीक्षालय के पास हुआ हादसा पुलिस के अनुसार, दीपक कंपनी की बस शहडोल से ब्यौहारी की ओर जा रही थी। इसी दौरान टीहकी यात्री प्रतीक्षालय के पास सड़क किनारे एक माल वाहन खड़ा था। बताया जा रहा है कि बस चालक की नजर खड़े वाहन पर नहीं पड़ी और बस सीधे पीछे से उसमें जा टकराई।