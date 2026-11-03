बड़ी बहन को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में देखा, राज खुलने के डर से किशोरी की नृशंस हत्या; मैहर पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी

डिजिटल डेस्क, मैहर। प्रदेश के मैहर जिले में किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने करीब साढ़े नौ महीने बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। पपरा पहाड़ के जंगल में मिली किशोरी की हत्या का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार युवक सीधी जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, उसका मृतिका की बड़ी बहन से प्रेम संबंध था। किशोरी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस बात का राज खुलने के डर से आरोपी ने कथित तौर पर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी।

पुलिस ने आरोपी शीतल केवट (21), निवासी बेलकशरी, जिला सीधी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

भैंस चराने जंगल गई थी किशोरी, फिर नहीं लौटी पुलिस के मुताबिक, 17 जनवरी 2026 को किशोरी के माता-पिता दवाई कराने मुकुंदपुर अस्पताल गए थे। घर से निकलते समय उन्होंने बेटी को भैंस चराने के लिए पपरा पहाड़ के जंगल की ओर भेजा था। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने जंगल और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

इसके बाद 18 जनवरी को ताला थाने में किशोरी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच 25 जनवरी को जंगल में उसका शव बरामद हुआ। घटनास्थल पर सिर के पीछे और चेहरे के पास खून से सने पत्थर मिले थे। आसपास भी खून के निशान पाए गए थे।

पोस्टमार्टम में सिर पर गंभीर चोट से मौत शव के पोस्टमार्टम में सामने आया कि किशोरी के सिर की हड्डी टूट गई थी। किसी कठोर और भारी वस्तु से सिर पर किए गए हमले के कारण उसकी मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पड़ताल की। जांच के दौरान संदेह की सुई सीधी जिले के शीतल केवट पर जाकर टिकी। बड़ी बहन के साथ देख लिया था पुलिस के अनुसार, आरोपी 16 जनवरी की रात अपनी प्रेमिका से मिलने ग्राम कंदेहली आया था। इसी दौरान किशोरी ने उसे अपनी बड़ी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। आरोपी को डर था कि किशोरी यह बात परिवार के सामने बता देगी और उसका प्रेम संबंध उजागर हो जाएगा।