डिजिटल डेस्क, शहडोल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में नया मकान बनाने की तैयारी एक परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई। गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम भदवाही में पुराने मकान को जेसीबी से गिराने के दौरान दीवार अचानक ढह गई। इसी दौरान वहां खेल रहा चार वर्षीय मासूम प्रिंस मलबे की चपेट में आ गया। दीवार के नीचे दबने से उसकी मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्चे के पिता भी मौके पर मौजूद थे।

खेलते-खेलते दीवार के पास पहुंचा मासूम पुलिस के अनुसार, ग्राम भदवाही निवासी दीपक जायसवाल अपने पुराने मकान को जेसीबी मशीन की मदद से गिरवा रहे थे। उनका चार वर्षीय बेटा प्रिंस भी पिता के साथ घटनास्थल पर मौजूद था। इसी दौरान खेलते-खेलते वह दीवार के नजदीक पहुंच गया।