डिजिटल डेस्क, सतना। शादी समारोह से लौट रहे तीन युवकों की मंगलवार तड़के सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सभापुर थाना क्षेत्र के बिरसिंहपुर-कोटर मार्ग पर डोमहाई गांव के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बाइक और सवारों को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए सड़क किनारे बिजली के खंभे से जा भिड़ी। हादसे के बाद कार में सवार लोग वाहन छोड़कर फरार हो गए।

शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे पुलिस के अनुसार, लौलाच निवासी सत्यनारायण साकेत (24) सोमवार को बिरसिंहपुर स्थित अपनी ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने गया था। समारोह संपन्न होने के बाद वह अपने जीजा हरिलाल, निवासी पगार, और साथी रणधीर सिंह, निवासी नई बस्ती कोलगवां, के साथ बाइक से गांव लौट रहा था।

मंगलवार तड़के डोमहाई गांव के पास सामने से आ रही कार क्रमांक एमपी 19 जेडआर 8610 ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कार में फंस गई और दोनों वाहन सड़क किनारे बिजली के पोल तक घिसटते चले गए।