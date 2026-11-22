डिजिटल डेस्क, रीवा। पति से कथित प्रेम संबंध के शक ने दो महिलाओं के बीच विवाद को सड़क पर मारपीट तक पहुंचा दिया। जिले के अतरैला बाजार में दोनों महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक दोनों एक-दूसरे पर हमलावर रहीं। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

चरित्र शंका से शुरू हुआ विवाद सूत्रों के मुताबिक, एक महिला को दूसरी महिला पर अपने पति से प्रेम संबंध होने का संदेह था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। पहले कहासुनी हुई, फिर गाली-गलौज होने लगी। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों महिलाओं के बीच जमकर मारपीट व झूमाझटकी होने लगी।