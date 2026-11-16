सतना में छठ पूजा के बीच बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लात-घूंसे; Video वायरल

डिजिटल डेस्क, सतना। प्रदेश के सतना में छठ पूजा के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब बिरला रोड स्थित संतोषी माता तालाब परिसर में दो पक्षों के युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर लात-घूंसे चलने लगे। धार्मिक आयोजन के बीच हुई इस घटना से मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी मच गई।

कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट जानकारी के अनुसार, छठ पूजा के अवसर पर संतोषी माता तालाब परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए जुटे थे। इसी दौरान कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। शुरुआत में मामूली नजर आ रहा विवाद कुछ ही देर में बढ़ गया और दोनों पक्षों के युवक एक-दूसरे पर टूट पड़े।