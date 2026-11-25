डिजिटल डेस्क, सतना। जिले के रामस्थान स्थित भिलाई जेपी सीमेंट प्लांट में विस्फोटक सामग्री की बड़ी चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां प्लांट की मैगजीन (विस्फोटक भंडारण कक्ष) से करीब 15 नकाबपोश बदमाश 1,120 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर चुराकर फरार हो गए। बदमाशों ने परिसर में लगे तड़ित चालक (लाइटनिंग अरेस्टर) की तांबे की पट्टी भी चोरी कर ली। घटना 23 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है।

बड़ी संख्या में संवेदनशील विस्फोटक उपकरण गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। मामले की जानकारी माइंस एवं सुरक्षा विभाग के निरीक्षण के दौरान मिली। इसके बाद कंपनी के सुरक्षा प्रभारी विनोद सिंह ने कोलगवां थाना क्षेत्र की बाबूपुर पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

15 नकाबपोश बदमाशों ने कैसे दिया वारदात को अंजाम? जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने रात के समय प्लांट की मैगजीन को निशाना बनाया और वहां रखे 1,120 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर लेकर निकल गए। चोरी के दौरान उन्होंने परिसर में लगे लाइटनिंग अरेस्टर की तांबे की पट्टी भी नहीं छोड़ी। हालांकि, बदमाश प्लांट परिसर में कैसे दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देने के बाद किस रास्ते से फरार हुए, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।