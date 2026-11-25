डिजिटल डेस्क, बालाघाट। जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद हालात उस समय बिगड़ गए, जब हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस को भीड़ के आक्रोश का सामना करना पड़ा। 20 से अधिक लोगों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मारपीट में तीन जवान घायल हुए हैं। एक आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि नक्सल उन्मूलन अभियान में तैनात विशेष सहयोगी दस्ता (एसएसयू) के दो जवान भी चोटिल हुए हैं।

घटना बुधवार रात करीब 11 बजे अचानकपुर और कचनारी के बीच हुई। छत्तीसगढ़ के साल्हेवारा निवासी 26 वर्षीय ठुमेंद्र पिता रामचंद्र पांचे अपने बेटे के नामकरण समारोह का निमंत्रण कार्ड देने अचानकपुर आए थे। वापस लौटते समय उनकी बाइक सड़क पर खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में ठुमेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

क्लीनर को पीट रही थी भीड़, पुलिस ने छुड़ाया घटनास्थल के पास ही एक गांव में मड़ई-मेला चल रहा था। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और सालेटेकरी पुलिस चौकी को सूचना दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची, तब भीड़ ट्रक के क्लीनर की पिटाई कर रही थी। पुलिस ने हस्तक्षेप कर क्लीनर को लोगों से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया।