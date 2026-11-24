डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में एक होटल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। नागरथ चौक स्थित होटल नंबर 7- द एशियन स्टोरी में डिनर करने पहुंचे एक जैन परिवार ने पनीर चिली का ऑर्डर दिया था, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने उन्हें चिकन चिली परोस दी। परिवार के सदस्यों ने शुरुआत में इसे पनीर की डिश समझकर खाना भी शुरू कर दिया। हालांकि, स्वाद और बनावट अलग लगने पर जब उन्होंने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद होटल में जमकर नाराजगी जताई गई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

स्वाद और बनावट ने खोली गड़बड़ी की पोल जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार शाम की है। जबलपुर निवासी आनंद भामोत्रा अपने परिवार के साथ डिनर के लिए होटल पहुंचे थे। परिवार पूरी तरह शाकाहारी है। उन्होंने होटल स्टाफ को स्पष्ट रूप से पनीर चिली बनाने का ऑर्डर दिया था।

कुछ देर बाद वेटर ने टेबल पर डिश परोसी। परिवार ने इसे पनीर चिली समझकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें व्यंजन का स्वाद और बनावट सामान्य से अलग महसूस हुई। ध्यान से देखने पर पता चला कि प्लेट में पनीर की जगह चिकन चिली परोसी गई है।