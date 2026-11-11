तीन महीने खेती, नौ महीने ताश-शराब… बयान पर घिरे भाजपा सांसद ने दी सफाई, बोले- मेरी बात का गलत मतलब निकाला

डिजिटल डेस्क, रीवा। किसानों को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद चौतरफा घिरे रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने बुधवार को सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। वह किसानों का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि दुग्ध उत्पादन और गोपालन को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात कह रहे थे। हालांकि, विवाद के बीच उनका एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 95 प्रतिशत घरों में कोई न कोई व्यक्ति नशा करता है।

दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' के प्रतिनिधि से चर्चा में सांसद ने कहा कि उनकी मंशा किसानों को अपमानित करने की नहीं थी। उन्होंने अपनी बात को दुग्ध उत्पादन और गोपालन से जोड़ते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना था। इससे पहले उनके बयान का वीडियो प्रसारित होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसद के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग की थी।

अब 95 प्रतिशत घरों में नशे का दावा कर चर्चा में आए सांसद विवाद के बीच जनार्दन मिश्रा का एक और बयान सामने आया है। इसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि प्रदेश के 95 प्रतिशत घरों में कोई न कोई व्यक्ति नशा करता है। कहीं पिता नशा करता है तो कहीं बेटा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब कुछ घरों में लड़कियां भी नशे की आदत का शिकार हो रही हैं। सांसद के मुताबिक, यह बात सुनने में भले ही खराब लगे, लेकिन यही सच्चाई है।