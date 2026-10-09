नवरात्र में मैहर स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत; यहां देखें सूची

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। शारदेय नवरात्र के दौरान मां शारदा देवी के दर्शन के लिए मैहर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने नवरात्र मेले के मद्देनजर मैहर स्टेशन पर 15 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के अस्थायी ठहराव को मंजूरी दी है। ये ट्रेनें निर्धारित तारीखों में दोनों दिशाओं से मैहर स्टेशन पर पांच मिनट रुकेंगी।

यह व्यवस्था 10 से 22 अक्टूबर 2026 के बीच अलग-अलग तारीखों पर लागू रहेगी। इससे मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को मैहर पहुंचने और वहां से आगे की यात्रा करने में सहूलियत मिलेगी। जिन ट्रेनों का नियमित ठहराव मैहर में नहीं है, उनमें भी यात्री निर्धारित अवधि के दौरान उतर और चढ़ सकेंगे।

15 जोड़ी ट्रेनों के लिए जारी हुआ शेड्यूल रेलवे ने ट्रेनों के मैहर स्टेशन पर पहुंचने और रवाना होने का समय भी जारी किया है। यात्रियों को सलाह है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की तारीख और समय जरूर जांच लें, क्योंकि सभी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव एक ही अवधि के लिए नहीं है।