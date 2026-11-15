पुणे की एयर होस्टेस की बालाघाट के जंगल में लूट के बाद हत्या, दोस्त के साथ घूमने निकली थी; दो राज्यों की पुलिस जांच में जुटी

डिजिटल डेस्क, बालाघाट/वारासिवनी। मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर वैनगंगा नदी के किनारे एक एयर होस्टेस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। खैरी और अर्जुनी गांव के बीच शिव मंदिर के पीछे सागौन के जंगल में 35 वर्षीय वर्षा तुरकर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वर्षा पुणे में एयर होस्टेस के रूप में कार्यरत थीं और दीपावली पर अपने जीजा के घर आई हुई थी। उनके साथ मौजूद मित्र ने नकाबपोश बदमाशों द्वारा चाकू से हमला कर लूटपाट किए जाने का दावा किया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

दोस्त के साथ घूमने निकली थी वर्षा जानकारी के मुताबिक, खैरलांजी के ग्राम नवेगांव निवासी वर्षा तुरकर शनिवार, 14 नवंबर को गोंदिया निवासी अपने मित्र नितेश अग्रवाल के साथ कार से घूमने गई थीं। शाम करीब 6:30 बजे नितेश ने वर्षा के जीजा को फोन कर बताया कि खैरी-अर्जुनी के बीच नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया है। हमलावरों ने चाकू से वार कर दोनों को घायल कर दिया और लूटपाट कर फरार हो गए।