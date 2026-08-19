Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

पेंच टाइगर रिजर्व में AI की ‘तीसरी आंख’ बनी PAWS, 6 हजार से ज्यादा अलर्ट से बची वन्यजीवों और इंसानों की जान

By Sanjay AgrawalEdited By: Ravindra Soni
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:00 PM (IST)

150 एआई आधारित कैमरों से मिलीं छह हजार से अधिक रियल टाइम अलर्ट और तस्वीरें। पेंच एडवांस वार्निंग सिस्टम (पाव्स) के अच्छे परिणाम देखकर मप्र के सभी जंगलों में अपनाने की तैयारी है।

पेंच रिजर्व में एआई तकनीक से लैस विशेष कैमरे लगवाए गए हैं। -प्रतीकात्मक चित

पेंच रिजर्व में एआई तकनीक से लैस विशेष कैमरे लगवाए गए हैं। -प्रतीकात्मक चित

HighLights

  1. पेंच टाइगर रिजर्व में AI आधारित पाव्स सिस्टम से जंगल सुरक्षित।

  2. 6,000 से अधिक अलर्ट से वन्यजीवों और इंसानों की जान बची।

  3. मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों में भी यह तकनीक अपनाई जाएगी।

संजय अग्रवाल, सिवनी। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक 'द जंगल बुक' के मुख्य किरदार मोगली के घर यानी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में एआई की मदद से पेंच एडवांस वार्निंग सिस्टम (पाव्स) विकसित कर जंगल की सुरक्षा की जा रही है। इससे मिले अलर्ट ने न केवल बाघ व अन्य वन्य प्राणियों की जान के खतरे को बेहद कम किया बल्कि ऐसी किसी स्थिति में उनके रेस्क्यू तक में मदद की है। इस तकनीक से वन्य प्राणियों के हमले से इंसानों की जान बचाई जा रही है, तो पेड़ों की अवैध कटाई, शिकार पर भी नजर रखी जा रही है।

दुगर्म क्षेत्रों में लगाए विशेष कैमरे

इसमें 150 एआई आधारित कैमरों को ऐसे क्षेत्रों में लगाया है, जहां नियमित गश्त करना मुश्किल होता है। वन विभाग ने इन कैमरों को स्थानीय सर्वर और कंट्रोल रूम से जोड़ा है। प्रोजेक्ट को कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड से संचालित किया जा रहा है। पिछले चार महीने में मिले अच्छे परिणाम देखकर मध्य प्रदेश की मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक डा. समिता राजौरा ने कहा कि शीघ्र ही यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों में अपनाया जाएगा।

विशेषज्ञाों ने तैयार किया है 'पाव्स'

वन्य प्राणियों की ट्रैकिंग के लिए कर्मचारियों को सुबह पूरे इलाके की गश्त करना और पदचिह्न के आधार पर जानकारी जुटानी पड़ती है। ट्रैप कैमरों की तस्वीरें भी हफ्तों बाद मिलती हैं। ऐसे में आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने वाले पार्क के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल को आधुनिक तकनीक के प्रयोग का विचार आया। विशेषज्ञों की मदद से पाव्स तैयार कराया।

इस्तेमाल में आसान

पुनीत बताते हैं कि यह देश के अन्य हिस्सों में इस्तेमाल हो रही तकनीक से उन्नत और सस्ता है। कैमरों को आसानी से किसी भी जगह लगाया जा सकता है। सटीकता भी बहुत अच्छी है। पेंच के 711 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 123 बाघों को सुरक्षित रखने 400 एआई आधारित कैमरों की जरूरत है।

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश की पेंच नदी में विस्फोटक का प्रयोग कर मछलियां मारने पर सख्ती, एक गिरफ्तार

ऐसे काम करता है सिस्टम

  • -पैसिव इन्फ्रारेड मोशन सेंसर कैमरे तब सक्रिय होते हैं, जब उनके दायरे में कोई चीज हिलती-डुलती है।
  • -इसकी तस्वीर तुरंत ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) से सेंट्रल सर्वर पहुंचती है। यह डैशबोर्ड और एप पर प्रदर्शित होती है।
  • -अलर्ट की समीक्षा कर मैदानी टीमों को सक्रिय किया जाता है।
  • -बाघ के दिखने पर ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी जाती है।
  • -मार्च से जून तक छह हजार से अधिक रियल टाइम अलर्ट व तस्वीरें मिलीं।
  • -5,449 अलर्ट इंसानों से, जबकि 349 बाघों, 91 तेंदुए और 111 हाथी गश्ती से जुड़े मिले।

इस तरह शिकार रोकने व रेस्क्यू में मिली मदद

  • -26 मई को नाहरझिर तालाब में मछलियों का शिकार कर रहे आरोपित को पकड़ा गया।
  • -22 जून को दक्षिण सामान्य मंडल के जंगल में पिंजरे में बाघ के जाने का अलर्ट मिलने पर रेस्क्यू किया।
  • -दो अगस्त को 'चांदिया' वाटरफाल में टीम बाघ का इंतजार कर रही थी। कैमरे में दो युवक उस ओर जाते दिखे। दोनों को सुरक्षित वहां से निकाला और 10-12 अन्य लोगों को भी रोका। पांच मिनट बाद बाघ उसी इलाके में पहुंच गया।
  • -दो अगस्त को दो माह से छका रहे बाघ का सटीक लोकेशन के आधार पर रेस्क्यू किया गया।

यह एक आधुनिक और इनोवेटिव तकनीक है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इससे वन्यजीवों और इंसानों के बीच होने वाले टकराव को रोकने के प्रयासों को काफी बल मिला है।
-डा. समिता राजौरा, मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक, मध्य प्रदेश