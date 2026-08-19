पेंच टाइगर रिजर्व में AI की ‘तीसरी आंख’ बनी PAWS, 6 हजार से ज्यादा अलर्ट से बची वन्यजीवों और इंसानों की जान

संजय अग्रवाल, सिवनी। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक 'द जंगल बुक' के मुख्य किरदार मोगली के घर यानी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में एआई की मदद से पेंच एडवांस वार्निंग सिस्टम (पाव्स) विकसित कर जंगल की सुरक्षा की जा रही है। इससे मिले अलर्ट ने न केवल बाघ व अन्य वन्य प्राणियों की जान के खतरे को बेहद कम किया बल्कि ऐसी किसी स्थिति में उनके रेस्क्यू तक में मदद की है। इस तकनीक से वन्य प्राणियों के हमले से इंसानों की जान बचाई जा रही है, तो पेड़ों की अवैध कटाई, शिकार पर भी नजर रखी जा रही है।

दुगर्म क्षेत्रों में लगाए विशेष कैमरे इसमें 150 एआई आधारित कैमरों को ऐसे क्षेत्रों में लगाया है, जहां नियमित गश्त करना मुश्किल होता है। वन विभाग ने इन कैमरों को स्थानीय सर्वर और कंट्रोल रूम से जोड़ा है। प्रोजेक्ट को कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फंड से संचालित किया जा रहा है। पिछले चार महीने में मिले अच्छे परिणाम देखकर मध्य प्रदेश की मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक डा. समिता राजौरा ने कहा कि शीघ्र ही यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अन्य जंगलों में अपनाया जाएगा।

विशेषज्ञाों ने तैयार किया है 'पाव्स' वन्य प्राणियों की ट्रैकिंग के लिए कर्मचारियों को सुबह पूरे इलाके की गश्त करना और पदचिह्न के आधार पर जानकारी जुटानी पड़ती है। ट्रैप कैमरों की तस्वीरें भी हफ्तों बाद मिलती हैं। ऐसे में आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई करने वाले पार्क के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल को आधुनिक तकनीक के प्रयोग का विचार आया। विशेषज्ञों की मदद से पाव्स तैयार कराया।

इस्तेमाल में आसान पुनीत बताते हैं कि यह देश के अन्य हिस्सों में इस्तेमाल हो रही तकनीक से उन्नत और सस्ता है। कैमरों को आसानी से किसी भी जगह लगाया जा सकता है। सटीकता भी बहुत अच्छी है। पेंच के 711 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 123 बाघों को सुरक्षित रखने 400 एआई आधारित कैमरों की जरूरत है।