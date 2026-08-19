मध्य प्रदेश की पेंच नदी में विस्फोटक का प्रयोग कर मछलियां मारने पर सख्ती, एक गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में विस्फोटक का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़े जाने की शिकायत पर प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं।

टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने सोमवार को कार्रवाई में पेंच नदी व तोतलाडोह डैम से पकड़कर वाहन से सिवनी ले जाई जा रहीं एक हजार किलोग्राम मछली को जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार, इन मछलियों को पेंच नदी से छिंदवाड़ा से पकड़ा गया। इनका कुल वजन 1044.700 किलोग्राम पाया गया है। वाहन को ले जा रहे एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि तीन आरोपित फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपित संजय टेकाम छिंदवाड़ा के गुमतरा का रहने वाला है।

बता दें कि पिछले दिनों छिंदवाड़ा निवासी कैप्टन ब्रजेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को शिकायती पत्र भेजकर पेंच नदी और तोतलाडोह डैम में मछली पकड़ने के लिए डायनामाइट का खुलेआम प्रयोग किए जाने की जानकारी दी थी। शिकायत का संज्ञान लेकर पीएमओ ने पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र (तोतलाडोह बांध) में मछली के अवैध कारोबार पर मध्य प्रदेश सरकार से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने भी मध्य प्रदेश के पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) को ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है प्रतिबंध पेंच नदी पर बने तोतलाडोह बांध का डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमाओं में बंटा है। लगभग 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में से 57 वर्ग किमी पेंच और शेष 21 वर्ग किमी महाराष्ट्र पेंच की सिल्लारी रेंज में आता है।