डिजिटल डेस्क, उमरिया। मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों के सामने अब शिकारियों की बंदूक ही नहीं, वाहनों में इस्तेमाल होने वाला क्लच वायर भी जानलेवा खतरा बन गया है। सस्ते और मजबूत स्टील के तार से तैयार किए जाने वाले फंदे वन्यजीवों के लिए मौत का जाल साबित हो रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे उत्तर वन मंडल की पन्ना रेंज के मनकी बीट में एक वयस्क बाघिन की मौत ने इस खतरे को फिर उजागर कर दिया है।

दो दिन पहले मृत मिली बाघिन के गले में क्लच वायर का फंदा फंसा हुआ था। आशंका है कि फंदा कसने से उसका दम घुट गया। गले पर मिले गहरे घाव इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बाघिन कई दिनों तक फंदे में फंसी रही और घायल अवस्था में जंगल में भटकती रही। आखिरकार उसकी जान चली गई। इस घटना ने वन क्षेत्रों में शिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे खतरनाक तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छोटा भीम से बाघिन तक, क्लच वायर ने ली जान मध्य प्रदेश में क्लच वायर के फंदे से वन्यजीवों की मौत का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे फंदों ने बाघों और अन्य वन्यप्राणियों की जान ली है।