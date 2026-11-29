डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दो महिला तस्करों के पास से चीते की संदिग्ध खाल बरामद हुई है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि खाल कहां से लाई गई थी और इसका कूनो से कोई संबंध है या नहीं। हालांकि, वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने कूनो क्षेत्र में चीते के शिकार की आशंका जताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

दरअसल, कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए चीतों को बसाने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में चीते की खाल मिलने से वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कूनो क्षेत्र में भी एक चीते के शिकार का मामला सामने आया था। हालांकि, उस मामले में चीते का शव मिलने की जानकारी सामने आई थी।

दो ऑपरेशन में छह तस्कर गिरफ्तार, फिर खुला महिलाओं का कनेक्शन DRI ने 'ऑपरेशन वेनम शील्ड' और 'ऑपरेशन फेलाइन विजिल' के तहत महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में सक्रिय वन्यजीव तस्करी के दो अलग-अलग गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस दौरान छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से किंग कोबरा का जहर, बाघ और तेंदुए की खाल के साथ शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद किए गए।

गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर 26 नवंबर को नवी मुंबई के एक रिहायशी परिसर में तलाशी ली गई। यहां दो महिलाओं के पास से चीते की संदिग्ध खाल मिली। इसके बाद DRI ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जांच एजेंसियां अब खाल के स्रोत और तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही हैं।